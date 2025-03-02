Путин обратился к избранному президенту Абхазии

По словам российского лидера, победа на выборах, которые прошли в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами линии Гунбы на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития республики.
Он также заявил, что рассчитывает, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо братских народов двух государств.
Путин пожелал избранному президенту Абхазии успехов, крепкого здоровья и благополучия.
1 марта в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. После завершения голосования Гунба объявил о своей победе, не дожидаясь предварительных итогов. На следующий день стало известно, что Гунба, по предварительным данным ЦИК, набрал 54,73% голосов, а его соперник Адгур Ардзинба — 41,5%.