Путин обратился к избранному президенту Абхазии

1 марта в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. После завершения голосования Гунба объявил о своей победе, не дожидаясь предварительных итогов. На следующий день стало известно, что Гунба, по предварительным данным ЦИК, набрал 54,73% голосов, а его соперник Адгур Ардзинба — 41,5%.