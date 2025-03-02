Страны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму — Лавров

«Я надеялся, что все-таки разум и здравый смысл восторжествуют. Но восторжествовала гордыня. Не только замыслы втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море — все эти планы были. Но помимо этого геополитического замысла, большую роль сыграла и гордыня. Как же так? Говорят — не надо, а мы согласимся? Я не преувеличиваю. Это в “обнаженном” виде то, чем они руководствовались», — сказал он.