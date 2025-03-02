«Я надеялся, что все-таки разум и здравый смысл восторжествуют. Но восторжествовала гордыня. Не только замыслы втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море — все эти планы были. Но помимо этого геополитического замысла, большую роль сыграла и гордыня. Как же так? Говорят — не надо, а мы согласимся? Я не преувеличиваю. Это в “обнаженном” виде то, чем они руководствовались», — сказал он.
Он напомнил, что еще в 2007 году в Мюнхене президент России Владимир Путин предупредил: Россия сотрудничает и с НАТО, и с Евросоюзом, и с «семеркой», но не надо «делать нас наивными» и думать, что русские ничего не видят. Москва на многочисленных встречах терпеливо разъясняла это каждому из западного лагеря, подчеркнул Лавров.
«До самого последнего момента мы давали им шанс не доводить дело до горячего конфликта. В декабре 2021 года мы сказали им, мол, вы “забалтываете” Минские договоренности, создаете угрозы нашей безопасности, давайте подпишем Договор о европейской безопасности, где она будет обеспечиваться без всякого втягивания в НАТО кого бы то ни было. Нас проигнорировали», — напомнил Лавров.
Комментируя развитие переговорного процесса между Россией и США, министр сказал, что для обеих стран подходит модель отношений, как между Штатами и КНР. У них огромное количество разногласий, но они никогда не прерывали диалога, подчеркнул глава российского МИДа.
«Это формат, в котором выстраиваются отношения между США и Китаем. У них огромное количество разногласий… Несмотря на все эти разногласия, на то, что периодически высшие руководители США и КНР, министры обвиняют другую сторону в каких-то неправомерных действиях, прежде всего в сфере экономики, но политика и безопасность тоже звучат», — сказал Лавров.
Продолжения войны на Украине сейчас требует Европа, подчеркнул он. Планы европейских лидеров ввести миротворцев на Украину — это продолжение войны киевского режима против России.
The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил в эфире радио «Спутник в Крыму», что инициатива ряда европейских стран по вводу воинских «миротворческих» контингентов на Украину обречена на провал, прежде всего, по причине ограниченной численности вооруженных сил этих государств.