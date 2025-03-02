Нетаньяху назвал число оставшихся в Газе заложников ХАМАС

«(Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен — ред.) Уиткофф предложил продлить прекращение огня, так как пришел к выводу, что на данном этапе невозможно преодолеть разногласия между позициями Израиля и ХАМАС по вопросу второго этапа соглашения, и что требуется дополнительное время для переговоров с целью достижения возможного соглашения. Он охарактеризовал свое предложение как коридор к переговорам о втором этапе. Израиль готов к этому», — отметил Нетаньяху.