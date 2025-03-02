Нетаньяху назвал число оставшихся в Газе заложников ХАМАС

«По имеющейся у Израиля информации, в настоящее время ХАМАС удерживает 59 заложников: до 24 из них живы и по меньшей мере 35 мертвы. Мы не отказываемся ни от одного из них и полны решимости вернуть их всех домой», — заявил Нетаньяху.
Премьер напомнил, что Израиль согласен принять новый план США по продлению перемирия в секторе Газа на полтора месяца на период Рамадана и Песаха и указал на отказ палестинской стороны согласиться на эти сроки.
«(Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен — ред.) Уиткофф предложил продлить прекращение огня, так как пришел к выводу, что на данном этапе невозможно преодолеть разногласия между позициями Израиля и ХАМАС по вопросу второго этапа соглашения, и что требуется дополнительное время для переговоров с целью достижения возможного соглашения. Он охарактеризовал свое предложение как коридор к переговорам о втором этапе. Израиль готов к этому», — отметил Нетаньяху.
Согласно предложению Уиткоффа, в первый день реализации его плана будет освобождена половина заложников. В конце этого процесса, если будет достигнута договоренность, будут освобождены все оставшиеся заложники также одним этапом.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.