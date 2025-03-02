Пушков высказался насчет решения Трампа о выходе США из НАТО

«Словом, пока такой сценарий маловероятен. Но что вполне вероятно, так это дистанцирование США от европейских союзников, которые теперь союзники (Владимира) Зеленского, но не Трампа. В условиях раскола по поводу Украины и России, НАТО может вступить в фазу анемии, неспособности принимать общие для всех решения. Будет ли это означать конец НАТО? Это будет зависеть от глубины и длительности раскола между США и Европой», — констатировал политик.