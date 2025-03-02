Первый посол Узбекистана на Мальте с резиденцией в Риме Абат Файзуллаев вручил верительные грамоты Президенту страны Мириам Спитери Дебоно. В ходе встречи в рамках мероприятия мальтийский лидер подчеркнула активизацию двусторонних отношений в результате открытой и прагматичной внешней политики, проводимой президентом Узбекистана. Отмечалось, что, несмотря на географическую удаленность Узбекистана и Мальты, взаимосвязанные интересы и цели служат развитию многогранного сотрудничества. Отдельное внимание уделили взаимной поддержке кандидатур и инициатив двух стран в рамках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Напомним, что что за последний год в двусторонних отношениях наметилась новая динамика. В частности, главы внешнеполитических ведомств впервые провели плодотворную встречу в сентябре 2024 года в рамках участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В январе этого года был назначен посол Мальты в Узбекистане с резиденцией в Москве, а в Валлетте состоялся первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Абат Файзуллаев с ноября 2023 года является послом Узбекистана в Италии и Постоянным представителем при международных организациях в Риме (ФАО, ВОЗ, УНП ООН), а с декабря 2024 года — первым послом на Кипре. В 2020—2023 годах он занимал должность посла Узбекистана в Австрии, а также был послом по совместительству в Венгрии. Одновременно он работал на посту постоянного представителя Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в Вене.