«Хамас» отверг план США по урегулированию конфликта в Газе

Сегодня США предложили план перемирия в Газе из-за невозможности преодоления разногласий между Израилем и «Хамасом». Предполагается, что перемирие будет действовать на период священного месяца мусульман Рамадана и иудейского праздника Песаха. В первый день будет освобождена половина живых заложников и возвращена часть тел погибших. В конце, после соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены оставшиеся живые заложники и переданы тела погибших.