Венгрия предлагает ЕС немедленно начать переговоры с РФ

«Я убежден, что Европейский союз, следуя примеру Соединенных Штатов, должен начать прямые дискуссии с Россией о прекращении огня и установлении прочного мира на Украине», — говорится в послании Орбана, содержание которого ранее было изложено рядом западных СМИ.
В нем также отмечается, что внутри ЕС сохраняются «стратегические разногласия в подходе к Украине» и поэтому консенсуса на саммите сообщества 6 марта достичь не удастся. В связи с этим Орбан предложил не принимать на этой встрече пространный документ с общими выводами, а ограничиться кратким заявлением об одобрении резолюции СБ ООН от 24 февраля.
Эта резолюция Совбеза носит нейтральный характер, в ней не возлагается ответственность за конфликт на Украине на какую-либо одну из противоборствующих сторон. Она была принята при поддержке России, Китая, США и еще семи стран. Пять государств, включая Великобританию и Францию, от голосования воздержались. Документ содержит призыв «быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией».
Комментируя публикацию письма премьер-министра, его политический советник и однофамилец Балаж Орбан сообщил, что правительство Венгрии «не хотело обсуждать этот вопрос публично». Но поскольку содержание послания стало известно, правительство готово повторить: «Позиция Венгрии заключается в том, что прямые переговоры с Россией должны начаться немедленно для достижения прекращения огня и прочного мира». «Мы также ожидаем, что лидеры Европейского союза будут действовать как ответственные политики», — добавил советник премьера.