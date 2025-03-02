Венгрия предлагает ЕС немедленно начать переговоры с РФ

В нем также отмечается, что внутри ЕС сохраняются «стратегические разногласия в подходе к Украине» и поэтому консенсуса на саммите сообщества 6 марта достичь не удастся. В связи с этим Орбан предложил не принимать на этой встрече пространный документ с общими выводами, а ограничиться кратким заявлением об одобрении резолюции СБ ООН от 24 февраля.