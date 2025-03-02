Премьер Стармер: Британия и Франция покажут США свой план по Украине

Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер. По его словам, к работе над планом могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина». О чем еще говорил Стармер — в материале «Газеты.Ru».