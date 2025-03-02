Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине

«Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны. — Прим. ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», — сказал он.