В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта

«Мы не должны забывать о печальных событиях прошлого и обязаны сделать все возможное, чтобы они не повторились в будущем. Связь двух берегов Днестра имеет огромное значение для простых людей. Власти Молдовы должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения Приднестровского вопроса», — написал Шор.