В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта

Второго марта исполняется 33-я годовщина начала вооруженного конфликта на Днестре. В Молдавии в этот день отмечают День памяти и признательности.
«Мы не должны забывать о печальных событиях прошлого и обязаны сделать все возможное, чтобы они не повторились в будущем. Связь двух берегов Днестра имеет огромное значение для простых людей. Власти Молдовы должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения Приднестровского вопроса», — написал Шор.
Политик отметил, что власти должны с уважением и вниманием относиться ко всем гражданам, независимо от их национальности, политических взглядов и места проживания.
«Это единственный способ обеспечить мир и безопасность для нашего народа на долгое время», — подчеркнул Шор.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.