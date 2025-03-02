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В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Власти Молдавии должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения приднестровского вопроса, заявил лидер оппозиционного в республике блока «Победа» Илан Шор в Telegram-канале.

Второго марта исполняется 33-я годовщина начала вооруженного конфликта на Днестре. В Молдавии в этот день отмечают День памяти и признательности.

«Мы не должны забывать о печальных событиях прошлого и обязаны сделать все возможное, чтобы они не повторились в будущем. Связь двух берегов Днестра имеет огромное значение для простых людей. Власти Молдовы должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения Приднестровского вопроса», — написал Шор.

Политик отметил, что власти должны с уважением и вниманием относиться ко всем гражданам, независимо от их национальности, политических взглядов и места проживания.

«Это единственный способ обеспечить мир и безопасность для нашего народа на долгое время», — подчеркнул Шор.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.