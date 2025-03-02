В Таджикистане завершились выборы в нижнюю палату парламента

За ходом парламентских выборов следили более 10 тыс. национальных и 229 международных наблюдателей. В частности, мониторингом голосования занимались миссия наблюдателей от Содружества Независимых государств (СНГ), возглавляемая первым заместителем генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым, а также миссия ШОС, делегации Китая, Туркмении и других стран. Для наблюдения за выборами в Таджикистан прибыли председатели Центризбиркомов Грузии, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана.