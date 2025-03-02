В Таджикистане завершились выборы в нижнюю палату парламента

Граждане выбирали 41 депутата парламента от одномандатных округов, еще 22 — по единому общереспубликанскому округу. Всего за 63 места боролись 220 претендентов, в том числе 65 самовыдвиженцев.
Как ранее информировал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам республики (ЦКВР) Бахтиер Худоерзода, явка на 12:00 по местному времени (10:00 мск) составила 59% — таким образом, согласно законодательству Таджикистана, выборы признаны состоявшимися, так как проголосовали более половины всех зарегистрированных избирателей.
Своих кандидатов на выборы выдвинули шесть из семи зарегистрированных в Таджикистане партий: правящая Народная демократическая партия, лидером которой является президент республики Эмомали Рахмон, а также Аграрная, Демократическая, Коммунистическая, Социалистическая партии и Партия экономических реформ. Оппозиционная Социал-демократическая партия не стала участвовать в выборах.
За ходом парламентских выборов следили более 10 тыс. национальных и 229 международных наблюдателей. В частности, мониторингом голосования занимались миссия наблюдателей от Содружества Независимых государств (СНГ), возглавляемая первым заместителем генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым, а также миссия ШОС, делегации Китая, Туркмении и других стран. Для наблюдения за выборами в Таджикистан прибыли председатели Центризбиркомов Грузии, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана.
Предварительные итоги голосования должны быть объявлены ЦКВР Таджикистана 3 марта.