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Оппозиция призвала власти Молдовы объединить усилия для мирного решения по Приднестровью

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Властям Молдовы следует объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения приднестровского вопроса, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Источник: Sputnik.md

Второго марта исполняется 33-я годовщина начала вооруженного конфликта на Днестре. В Молдавии в этот день отмечают День памяти и признательности.

Мы не должны забывать о печальных событиях прошлого и обязаны сделать все возможное, чтобы они не повторились в будущем. Связь двух берегов Днестра имеет огромное значение для простых людей.

говорится в заявлении Шора, опубликованного в официальном Telegram-канале блока «Победа»

Оппозиционный политик также призвал руководство Молдовы с уважением и вниманием относиться ко всем гражданам, независимо от их национальности, политических взглядов и места проживания.

Это единственный способ обеспечить мир и безопасность для нашего народа на долгое время.

заключил Шор

Второго марта в Молдове отмечают 33-ю годовщину начала вооруженного конфликта на Днестре.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.