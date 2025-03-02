Замглавы ЦИК Павел Постикэ предложил парламенту провести определенные реформы под предлогом борьбы с коррупцией. PAS прекрасно показала, как они проводят выборы в «свободных и равных условиях», как они борются с народными кандидатами, заводя на них уголовные дела, не допуская до выборов и угрожая их семьям.