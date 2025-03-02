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Медведева: PAS стремится монополизировать избирательную систему Молдовы

Активистка считает, что изменения в избирательное законодательство, которые планируют представители PAS, приведут к ограничению свобод и отсутствию демократии.

Правящая в Молдове партия «Действие и солидарность» (PAS) после прошедших осенью 2024 года президентских выборов пытается монополизировать избирательную систему, что создает угрозу демократическим процессам в стране. Об этом рассказала в беседе со Sputnik Молдова председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.

Замглавы ЦИК Павел Постикэ предложил парламенту провести определенные реформы под предлогом борьбы с коррупцией. PAS прекрасно показала, как они проводят выборы в «свободных и равных условиях», как они борются с народными кандидатами, заводя на них уголовные дела, не допуская до выборов и угрожая их семьям.

заявила Медведева

Активистка также подчеркнула, что предложенные изменения недопустимы в текущих условиях, так как они могут привести к монополизации избирательной системы Молдовы.

Полномочия ныне действующего законодательного органа истекают 26 июля 2025 года, выборы должны пройти в течение трех месяцев после этого, то есть не позднее 26 октября. Решение о точной дате голосования действующий парламент должен принять не позднее, чем за 70 дней до его проведения.