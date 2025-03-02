Уолтц описал, какой лидер Украины нужен США

Помогавший Украине сенатор-республиканец Линдси Грэм также выражал сомнения, что Зеленский вести дела с США. Он говорил, что «ему либо нужно уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться». В ответ на это президент сказал, что решение о его отставке может принять только народ Украины.