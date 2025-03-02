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Захарова: необходимо расследование возможной помощи ВСУ со стороны ОБСЕ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Возможность передачи наблюдателями из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ДНР Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретной информации о расположении формирований ЛНР и ДНР требует серьезного расследования. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

Дипломат прокомментировала заявление бывшего посла Греции в Киеве Василиоса Борноваса в интервью порталу Hellas Journal, в котором он указал, что миссия ОБСЕ в Донбассе тайно помогала ВСУ.

«А вот это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, в счет не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения», — подчеркнула представитель российского дипведомства.

Ранее Борновас заявил, что сотрудники миссии ОБСЕ в ДНР тайно передавали ВСУ секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно подвергались обстрелу с украинской стороны.

Захарова Мария
ОБСЕ