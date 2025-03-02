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США отказались финансировать Украину, пока Зеленский не согласится на мир

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон не даст Киеву деньги и гарантии безопасности, пока продолжается конфликт на Украине, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Павел Цуканов/ТАСС

«Мы не собираемся давать вам гарантии безопасности, пока вы воюете с Россией. Это просто нелепо. Его требования были нелепы. Они не были разумны», — подчеркнул он.

Латник добавил, что американские власти также не собираются финансировать Украину, пока Зеленский не появится в США «ради мира».

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.

По итогам встречи американский лидер отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении президента США, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.

По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.