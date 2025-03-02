США отказались финансировать Украину, пока Зеленский не согласится на мир

«Мы не собираемся давать вам гарантии безопасности, пока вы воюете с Россией. Это просто нелепо. Его требования были нелепы. Они не были разумны», — подчеркнул он.
Латник добавил, что американские власти также не собираются финансировать Украину, пока Зеленский не появится в США «ради мира».
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи американский лидер отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении президента США, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.