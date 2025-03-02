Рютте: США остаются привержены участию в НАТО

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. США являются частью НАТО и остаются привержены участию в альянсе, заявил генсек Марк Рютте по итогам саммита в Лондоне.
«Я много раз говорил с Трампом. США входят в НАТО и остаются привержены участию в альянсе», — заявил он, комментируя последствия скандала в Белом доме с участием Зеленского.
Рютте также сказал, что услышал на встрече «обещания ряда лидеров ЕС еще больше увеличить свои военные расходы», назвав это «очень хорошей новостью».
Ранее Рютте сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости найти способ восстановить отношения с администрацией США.