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Рютте: США остаются привержены участию в НАТО

Генсек альянса также назвал «очень хорошей новостью» обещания некоторых лидеров ЕС еще больше увеличить свои военные расходы.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. США являются частью НАТО и остаются привержены участию в альянсе, заявил генсек Марк Рютте по итогам саммита в Лондоне.

«Я много раз говорил с Трампом. США входят в НАТО и остаются привержены участию в альянсе», — заявил он, комментируя последствия скандала в Белом доме с участием Зеленского.

Рютте также сказал, что услышал на встрече «обещания ряда лидеров ЕС еще больше увеличить свои военные расходы», назвав это «очень хорошей новостью».

Ранее Рютте сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости найти способ восстановить отношения с администрацией США.

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