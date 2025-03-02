Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия мира на Украине

Стармер после саммита заявил, что «Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий». Он сказал, что «любая сделка должна подкрепляться силой» и выразил готовность обеспечить присутствие «сапог на земле» и «самолетов в воздухе». По его словам, несколько стран выразили готовность присоединиться к обеспечению мира на Украине, он назвал эту группу «коалицией желающих».