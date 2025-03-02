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Рубио назвал Трампа единственным способным привести Путина к переговорам

Американский лидер Дональд Трамп единственный в мире, кто способен привести президента в России Владимира Путина к переговорам по Украине. Об этом 2 марта сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News.

Источник: AP 2024

«Единственный способ завершения — это если Владимир Путин придет к переговорному столу. Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров», — сказал он.

По его словам, невозможно привести Путина за стол переговоров «враждебными действиями».

Ранее, 24 февраля, Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

Путин, в свою очередь, заявил 27 февраля, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, действия войск РФ способствовали созданию условий для начала диалога.

Трамп Дональд
Путин Владимир
переговоры