Рубио назвал Трампа единственным способным привести Путина к переговорам

«Единственный способ завершения — это если Владимир Путин придет к переговорному столу. Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров», — сказал он.
По его словам, невозможно привести Путина за стол переговоров «враждебными действиями».
Ранее, 24 февраля, Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».
Путин, в свою очередь, заявил 27 февраля, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, действия войск РФ способствовали созданию условий для начала диалога.