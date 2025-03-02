Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины

«Мы обсудили все, что связано с миром и обеспечением сильной позиции. И, конечно, гарантии безопасности тут имеют первостепенное значение для Украины, но нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы у нее были средства защищать себя: от экономической выживаемости до военной стойкости. И, следовательно, основное внимание должно уделяться не только военным поставкам, но также, например, обеспечению безопасности их энергетической системы», — пояснила глава ЕК.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после скандала в Белом доме, где Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС продолжит поставлять киевскому режиму оружие для продолжения боевых действий, а также выразила мнение о необходимости для «свободного мира» найти нового лидера.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.