Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины

«Мы обсудили все, что связано с миром и обеспечением сильной позиции. И, конечно, гарантии безопасности тут имеют первостепенное значение для Украины, но нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы у нее были средства защищать себя: от экономической выживаемости до военной стойкости. И, следовательно, основное внимание должно уделяться не только военным поставкам, но также, например, обеспечению безопасности их энергетической системы», — пояснила глава ЕК.