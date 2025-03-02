Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
«То, как это все управилось и справилось в минувшую… пятницу, для нас, я хочу вам сказать, из разряда чуда. Потому что лидеру воюющего государства оказаться таким дебилом — это на самом деле из разряда чудес», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.