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Зеленский отказался от прекращения огня, заявили в Белом доме

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.

Источник: AP 2024

«Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий», — сказала она.

По словам Ливитт, никто не хочет завершения конфликта на Украине больше, чем президент США Дональд Трамп, однако Зеленский «ставит телегу впереди лошади» и требует гарантий.

Накануне портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.

В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

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