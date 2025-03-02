Зеленский отказался от прекращения огня, заявили в Белом доме

«Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий», — сказала она.
По словам Ливитт, никто не хочет завершения конфликта на Украине больше, чем президент США Дональд Трамп, однако Зеленский «ставит телегу впереди лошади» и требует гарантий.
Накануне портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.