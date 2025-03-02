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Трюдо объявил о введении санкций в отношении 10 физлиц и 21 предприятия из РФ

В частности, под ограничения подпали военизированные организации и их лидеры.

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава внесла в антироссийские санкционные списки еще 10 физических лиц и 21 организацию. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы по итогам завершившегося в Лондоне саммита европейских лидеров по Украине.

«Премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических лиц и 21 организации, в том числе против военизированных организаций и их лидеров», — сказано в документе. В нем уточняется, что в санкционных списках по России уже более 3 тысяч физлиц и организаций.

На сайте канадского МИД пока эти списки не опубликованы.

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