Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кочанова сказала, кто может занять должности премьер-министра, вице-премьера и министра в Беларуси

Кочанова сказала, кто может занять должности премьера, вице-премьера и министра.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поделилась в интервью с телеканалом «Беларусь 1», кто может занять должности премьер-министра, вице-премьера и министра в Беларуси. А также уточнила, что для этого совершенно точно необходимо.

Прежде всего, Кочанова уверена:

— Ротация должна быть. Люди должны пройти в своем становлении определенные профессиональные точки роста для того, чтобы работать на должности вице-премьера или премьер-министра, или министра.

Также глава Совета Республики уточнила:

— Конечно, у них должна быть хорошая подготовка. Они должны знать глубоко ту отрасль, которой они будут заниматься.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о формировании нового состава правительства республики.

А глава МАРТ сказал, что услуги операторов сотовой связи не подорожают до 1 мая.

Тем временем Мингорисполком сказал о введении штрафов за мусор, оставленный возле подъезда.

Кстати, митрополит Вениамин сказал белорусам, как начинать Великий пост и что важно сделать перед ним.