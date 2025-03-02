Кочанова сказала, кто может занять должности премьер-министра, вице-премьера и министра в Беларуси

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поделилась в интервью с телеканалом «Беларусь 1», кто может занять должности премьер-министра, вице-премьера и министра в Беларуси. А также уточнила, что для этого совершенно точно необходимо.
Прежде всего, Кочанова уверена:
— Ротация должна быть. Люди должны пройти в своем становлении определенные профессиональные точки роста для того, чтобы работать на должности вице-премьера или премьер-министра, или министра.
Также глава Совета Республики уточнила:
— Конечно, у них должна быть хорошая подготовка. Они должны знать глубоко ту отрасль, которой они будут заниматься.
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