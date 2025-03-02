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Спикер Джонсон: Украине понадобится новый лидер, если Зеленский не образумится

США требуется, чтобы Владимир Зеленский делал то, что необходимо, добавил конгрессмен.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что Украину должен возглавить другой политик, если Владимир Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.

«Что-то должно поменяться. Либо он (Зеленский — прим. ТАСС) образумится и вернется за стол переговоров с благодарностью [в адрес США], либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы это сделать», — сказал Джонсон в интервью телекомпании NBC, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимой отставку Зеленского.

США «требуется, чтобы Зеленский делал то, что необходимо», добавил спикер Палаты представителей.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Американский президент в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и продемонстрировал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.