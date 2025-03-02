Египет обвинил Израиль в нарушении международного права

«Египет подтверждает, что такие действия являются откровенным нарушением условий соглашения о прекращении огня, международного права и Женевских договоренностей и всех религиозных заповедей. Египет заявляет об отсутствии какой либо причины и логики, которая оправдала бы решение морить голодом невинное гражданское население, объявив им блокаду, особенно в месяц Рамадан, как оружие против палестинского народа», — написано в заявлении.
В нем отмечается, что власти Египта решительно осуждают решение правительства Израиля запретить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
«Египет требует от международного сообщества выполнить свои обязательства, чтобы остановить все незаконные и бесчеловечные действия против гражданских лиц, и осудить попытки реализовать свои политические цели, подвергая опасности жизни невинных людей», — говорится в коммюнике.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха — то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.