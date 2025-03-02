Американский блогер Науфал после интервью сравнил Лукашенко с Трампом

Американский блогер, журналист и бизнесмен Марио Науфал после взятого 27 февраля интервью сравнил президент Беларуси Александра Лукашенко с американским лидером Дональдом Трампом.
— Прямой и конкретный. Лукашенко — один из немногих лидеров, который говорит то, что думает. В этом у них много общего с президентом Трампом, — дал характеристику своему визави Науфал в эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, в анонсе интервью, которое выйдет в социальной сети Х в начале будущей неделе, Науфал сказал, что интервью Лукашенко шокирует мир. Ранее американец назвал свое интервью с президентом Беларуси одним из самых содержательных и впечатляющих, а еще он отметил желание мира, высказанном Александром Лукашенко.
Тем временем в названном интервью сам президент Беларуси оценил так и не состоявшуюся сделку США и Украины по редкоземельным металлам и сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден. Кроме того, глава государства предупредил, что Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины. Еще Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта и уточнил, что готовится встретиться с Путиным через неделю.