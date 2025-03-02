Американский блогер Науфал после интервью сравнил Лукашенко с Трампом

Тем временем в названном интервью сам президент Беларуси оценил так и не состоявшуюся сделку США и Украины по редкоземельным металлам и сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден. Кроме того, глава государства предупредил, что Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины. Еще Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта и уточнил, что готовится встретиться с Путиным через неделю.