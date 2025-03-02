Стармер заявил, что Европа будет накачивать Украину оружием после прекращения огня

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Европейские страны намерены разработать планы по обеспечению военных поставок на Украину даже после прекращения конфликта. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, распространенном канцелярией на Даунинг-стрит по итогам саммита по Украине в Лондоне.
«Мы ускорим планы по укреплению Вооруженных сил и пограничной обороны Украины после любой сделки и гарантируем, что Украина сможет использовать боеприпасы, финансы и оборудование для своей защиты», — сказано в нем.
В заявлении говорится, что европейские страны будут работать с администрацией президента США Дональда Трампа над обеспечением «крепкого, справедливого и длительного мира, который гарантирует будущие суверенитет и безопасность Украины». В нем также отмечается, что Великобритания, Евросоюз и Канада намерены ввести новые санкции против России, в том числе в энергетической сфере, и ужесточить контроль за соблюдением действующих ограничений.
В воскресенье в особняке Ланкарстер-хаус в центре Лондона под председательством Стармера прошел саммит по Украине с участием представителей 18 стран и объединений. В ходе дискуссий лидеры обсудили европейские гарантии безопасности Украине в рамках урегулирования конфликта.