Стармер заявил, что Европа будет накачивать Украину оружием после прекращения огня

В заявлении говорится, что европейские страны будут работать с администрацией президента США Дональда Трампа над обеспечением «крепкого, справедливого и длительного мира, который гарантирует будущие суверенитет и безопасность Украины». В нем также отмечается, что Великобритания, Евросоюз и Канада намерены ввести новые санкции против России, в том числе в энергетической сфере, и ужесточить контроль за соблюдением действующих ограничений.