Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение о будущем Владимира Зеленского, заявив, что ему следует запланировать свой путь от психиатрической больницы до тюрьмы. Об этом она сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Она отметила, что, по ее мнению, Зеленскому необходимо пройти через наркоклинику для лечения зависимостей, а затем обратиться в психиатрическую больницу для коррекции его состояния.
Симоньян подчеркнула, что дальнейшая судьба Зеленского может привести его в тюрьму, ссылаясь на известное произведение Чехова, в котором говорится о том, что если существуют психушки и тюрьмы, то кто-то должен в них находиться. Она считает, что Зеленский является подходящим кандидатом для таких учреждений, намекая на его поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский вел себя неадекватно на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме так, словно находился под действием наркотических препаратов.