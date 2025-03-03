Симоньян подчеркнула, что дальнейшая судьба Зеленского может привести его в тюрьму, ссылаясь на известное произведение Чехова, в котором говорится о том, что если существуют психушки и тюрьмы, то кто-то должен в них находиться. Она считает, что Зеленский является подходящим кандидатом для таких учреждений, намекая на его поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом.