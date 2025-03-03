В Канаде сообщили о введении новых санкций против физлиц и организаций России

Хотя украинский конфликт, казалось бы, близится к завершению, западные страны упорно продолжают вводить антироссийские ограничительные меры. На этот раз санкционные списки пополнили в Канаде, сообщил местный премьер Джастин Трюдо, пишет Canada Newswire.
Сейчас в местном документе числится порядка 3000 физических и юридических лиц из России. Канадские власти внесли в списки еще 10 новых имен. Кроме того, Канада ввела санкции против 21 российской организации.
Кроме того, отмечается, что с 2022 года страна предоставила Украине около 20 миллиардов долларов. Это меры поддержки на различные цели Киева.
Напомним, 24 февраля Евросоюз принял решение об очередном пакете санкций против России. Он станет 16 по счету.