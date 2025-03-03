Мария Захарова: защищать Канаду в случае расширения США будут беженцы с Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможной отправке канадский военных на Украину. Так, Захарова задалась вопросом, кто будет защищать Канаду, если ее военные будут отправлены в зону боевых действий, а США примут решение расширить границы на север. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
Ранее Трюдо заявил, что канадские власти рассматривают все варианты обеспечения «безопасности Украины», в том числе отправку в страну военных.
«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — задалась вопросом Захарова.
Накануне Трюдо сообщил о введении санкций против 76 физических и юридических лиц из России.
Ранее в Киев прибыли премьер-министры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Украина — «это Европа». На днях она напоминала о том, что Европа продолжит поддерживать Украину без всяких вопросов.