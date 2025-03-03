Мария Захарова: защищать Канаду в случае расширения США будут беженцы с Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможной отправке канадский военных на Украину. Так, Захарова задалась вопросом, кто будет защищать Канаду, если ее военные будут отправлены в зону боевых действий, а США примут решение расширить границы на север. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.