Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Захарова: защищать Канаду в случае расширения США будут беженцы с Украины

Мария Захарова отреагировала на заявление Трюдо об отправке канадских военных на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможной отправке канадский военных на Украину. Так, Захарова задалась вопросом, кто будет защищать Канаду, если ее военные будут отправлены в зону боевых действий, а США примут решение расширить границы на север. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Ранее Трюдо заявил, что канадские власти рассматривают все варианты обеспечения «безопасности Украины», в том числе отправку в страну военных.

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — задалась вопросом Захарова.

Накануне Трюдо сообщил о введении санкций против 76 физических и юридических лиц из России.

Ранее в Киев прибыли премьер-министры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Украина — «это Европа». На днях она напоминала о том, что Европа продолжит поддерживать Украину без всяких вопросов.