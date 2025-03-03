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Макрон: военные ЕС не будут направлены на Украину в ближайшее время

По словам Макрона, перед отправкой военных следует обеспечить «надёжное перемирие».

Солдаты из европейских государств не будут направлены на Украину в «ближайшем будущем», заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Заявление прозвучало в интервью газете Le Figaro.

«В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», — заявил Макрон.

Кроме того, по его словам, перед отправкой военных следует обеспечить «надёжное перемирие», а также провести «многонедельные переговоры».

Макрон добавил, что хочет мира, однако не желает «мира любой ценой» и без «каких-либо гарантий».

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что обсуждение в Европе идеи отправки миротворцев на Украину является наглостью, которая является продолжением подстрекательства Киева к конфликту с РФ.