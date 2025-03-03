Встреча лидеров стран Евросоюза в Великобритании — не более, чем попытка отмыть репутацию нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского. Однако у Европы ничего не вышло. Такое мнение высказал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.