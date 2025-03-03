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Репутацию Зеленского уже ничто не спасет: в Госдуме прокомментировали итоги саммита в Лондоне

Слуцкий: саммит в Лондоне не спасет репутацию Зеленского после провала в США.

Источник: Комсомольская правда

Встреча лидеров стран Евросоюза в Великобритании — не более, чем попытка отмыть репутацию нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского. Однако у Европы ничего не вышло. Такое мнение высказал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он заявил, что Зеленский уже давно всё проиграл. Леонид Слуцкий подчеркнул, что Европа дает Киеву пустые обещания. У Евросоюза не хватит ресурсов в условиях кризиса. Вряд ли европейские государства смогут самостоятельно поддерживать Украину.

«Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов. Результат нулевой, неудавшаяся попытка восстановить политическое реноме клоуна после оглушительного провала в Вашингтоне», — подытожил Леонид Слуцкий.

Европа, тем временем, пытается создать видимость какой-то работы по украинскому конфликту. На саммите в Лондоне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно сделать всё, чтобы «превратить Киев в стального ежа».