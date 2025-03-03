Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США

«Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США Дональдом Трампом… Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам, и что он верит, что США также будут готовы», — говорится в материале агентства.
Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.