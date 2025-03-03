Нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского давно обличили. Всем известно о его наркозависимости. Будущее Зеленского уже можно предугадать. Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1» рассказала о наиболее вероятном грядущем маршруте главы киевского режима.
По ее мнению, главаря киевского режима пора лечить нейролептиками. Его нужно отправить в наркоклинику. Сначала врачи вылечат все зависимости Зеленского, а затем его, уже здорового, можно и в тюрьму послать.
«Как у Чехова написано в той самой уже упомянутой палате № 6: если психушки и тюрьмы существуют, должен же кто-то в них сидеть. Я считаю, что Зеленский — вполне себе подходящий для этого экземпляр», — поделилась Маргарита Симоньян.
Она также назвала действия Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом демонстративными. По словам Маргариты Симоньян, он выражал свое несогласие с позицией Америки словами, жестами и мимикой.