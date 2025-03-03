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Спикер Джонсон: Либо Зеленский образумится, либо Украине понадобится новый лидер

Владимир Зеленский сможет остаться на занимаемом посту лишь при условии, что он образумится и начнёт думать о мире. В противном случае его место придётся занять кому-то другому, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Источник: Life.ru

«Что-то должно измениться. Либо он образумится и вернётся за стол переговоров с благодарностью [в адрес США], либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это», — заявил республиканец журналисту NBC.

Напомним, что 28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Во время беседы между политиками возникла ссора. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США, а также заявил, что без внешней помощи Киев не продержался бы и трёх дней в противостоянии с Россией. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.