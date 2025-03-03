Спикер Джонсон: Либо Зеленский образумится, либо Украине понадобится новый лидер

Напомним, что 28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Во время беседы между политиками возникла ссора. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США, а также заявил, что без внешней помощи Киев не продержался бы и трёх дней в противостоянии с Россией. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.