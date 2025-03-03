Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что западные страны больше не желают продолжать военные действия на Украине и стремятся избавиться от Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он отметил, что в Вашингтоне Зеленскому поставили ультиматум: либо мирные переговоры, либо уход с поста.
«В Вашингтоне его поставили на счетчик — мир или уход. В Лондоне ему улыбнулись, но ничего не дали. В Париже и Берлине разводят руками», — отметил Дубинский.
Он также подчеркнул, что страны Балтии не были приглашены на саммит в Лондоне, поскольку их агрессивная антироссийская риторика больше не соответствует новой стратегии Запада. Он считает, что США устали от конфликта и хотят завершить его на выгодных для себя условиях, в то время как Европа осознает, что американцы могут выйти из игры, но пока не знает, как действовать дальше.
После саммита в Лондоне Зеленский не сделал ни одной публичной речи или комментария, что, по мнению Дубинского, символизирует его политическую изоляцию.
Ранее посол Великобритании в США Питер Мандельсон призвал Владимира Зеленского безоговорочно поддержать мирный план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.