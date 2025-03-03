Он также подчеркнул, что страны Балтии не были приглашены на саммит в Лондоне, поскольку их агрессивная антироссийская риторика больше не соответствует новой стратегии Запада. Он считает, что США устали от конфликта и хотят завершить его на выгодных для себя условиях, в то время как Европа осознает, что американцы могут выйти из игры, но пока не знает, как действовать дальше.