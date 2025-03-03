Макрон раскрыл европейский план мира на Украине

«Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться приемлемого перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, с развертыванием войск», — сказал Эмманюэль Макрон (цитата по Le Figaro). По его словам, проверить, соблюдается ли режим прекращения огня, будет «очень сложно».