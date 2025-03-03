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Макрон раскрыл европейский план мира на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не верит в эффективность перемирия на Украине, которое может быть согласовано между США и Россией.

Источник: AP 2024

Он рассказал, что Франция и Великобритания разработали альтернативный план урегулирования конфликта.

Франко-британский план состоит из двух этапов:

  • Прекращение огня в воздухе и на море, а также введение моратория на удары по энергетическим объектам. Первая фаза должна продлиться месяц;
  • Отправка миротворцев на территорию Украины.

Президент Франции считает, что в течение нескольких дней урегулирование конфликта на Украине может «сдвинуться с мертвой точки». Он также заверил, что в ближайшие недели «на украинской территории не будет никаких европейских войск».

«Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться приемлемого перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, с развертыванием войск», — сказал Эмманюэль Макрон (цитата по Le Figaro). По его словам, проверить, соблюдается ли режим прекращения огня, будет «очень сложно».

Эмманюэль Макрон также назвал важным возобновление диалога между США и Украиной. Отношения двух стран обострились после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по Украине. По вопросу размещения европейских миротворцев на Украине МИД России высказывался негативно.

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