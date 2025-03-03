Певцов рассказал о детских бронежилетах и специальных куртках для врачей

О помощи врачам приграничных территорий Курской области и куртках из специального материала рассказал корреспонденту aif.ru народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
«На передовой в приграничных поселках Курской области работает очень много волонтеров-врачей, а эти подонки бандеровцы их часто обстреливают. Бьют по мирным домам, детским площадкам, а когда врачи приезжают оказать раненым помощь, бьют и по врачам. Вот для них и разработали специальные куртки, которые могут их защитить от осколков и не мешать движениям», — объяснил Певцов.
Недавно он привез такие противоосколочные куртки врачам-волонтерам в Курскую область. Куртки сделаны из очень тонкого пластичного кевлара, который на 100% защищает от осколков. А сами куртки при этом легкие и не выглядят, как бронежилеты или армейские разгрузки, говорит депутат.
«Я такую бронированную куртку мерил на себя: легкие и удобные. По этой же технологии делаются и перчатки, и даже ушанки, — рассказал Дмитрий Певцов. — Скажу больше, сейчас уже делаются даже детские бронежилеты. Вот такая не совсем детская, даже печальная, но очень необходимая продукция. Я уверен, что скоро наступит время, когда они уже не понадобятся. Но сейчас детишек защищать надо».