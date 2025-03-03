Звезда фильмов «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря» Орландо Блум мог приехать в Киев за 10 миллионов долларов. Таким мнением поделился с aif.ru продюсер Леонид Дзюник.
«Блум тоже популярен, мог запросить от семи до десяти миллионов долларов. Шон Пенн как бы уже на исходе, по большому счету, ничего у него яркого нового в последнее время нет. Думаю, может, миллиона полтора-два он запросил, три максимум. Больше ему не дали бы. Недорого обошелся и Ван Дам, который готов приехать куда угодно, лишь бы деньги платили», — сказал эксперт.
Дзюник подчеркнул, что не нужно придавать большое значение «Оскару», который привез Зеленскому Шон Пенн.
«Им платили миллионы для того, чтобы показать, что, типа, их поддерживают. Шон Пенн Зеленскому привез “Оскара”. Я не знаю, свою ли статуэтку или просто сувенир, их на бульваре Голливуд продают десятками… Привезти “Оскар” — небольшая заслуга, он стоит недорого, поэтому уже тогда можно было понять, что все это очень дешево, шито такими белыми нитками», — добавил продюсер.
Ранее Дзюник рассказал, что поездка Анджелины Джоли в Киев обошлась организаторам от 15 до 20 миллионов долларов.
Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уличил мировых звезд в том, что они посещали Киев за значительные гонорары, а не из искреннего сочувствия. О том, что Агентство США по международному развитию (USAID) спонсировало «гастроли» голливудских звезд на Украину, также заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.