Зеленский отверг идею территориальных уступок ради мира

Он выразил мнение, что поддерживающие Украину или желающие быть «посредниками» страны понимают, что если конфликт закончится не так, как считает правильным Киев, «тогда будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — заверил он. По данным газеты, Зеленский общался с прессой исключительно на украинском языке.