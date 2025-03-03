Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отверг идею территориальных уступок ради мира

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Украина не готова подписать соглашение о прекращении огня в обмен на потерю территорий. Об этом Владимир Зеленский заявил в беседе с британскими журналистами перед тем, как покинуть Соединенное Королевство.

Источник: Reuters

По словам Зеленского, которого цитирует газета The Guardian, подобное соглашение рискует привести к напряженности в будущем.

Он выразил мнение, что поддерживающие Украину или желающие быть «посредниками» страны понимают, что если конфликт закончится не так, как считает правильным Киев, «тогда будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — заверил он. По данным газеты, Зеленский общался с прессой исключительно на украинском языке.

2 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на отказ от территорий в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта, назвав это «формой территориальных уступок за гарантии безопасности».

дипломатия