Зеленский отверг идею территориальных уступок ради мира

По словам Зеленского, которого цитирует газета The Guardian, подобное соглашение рискует привести к напряженности в будущем.
Он выразил мнение, что поддерживающие Украину или желающие быть «посредниками» страны понимают, что если конфликт закончится не так, как считает правильным Киев, «тогда будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — заверил он. По данным газеты, Зеленский общался с прессой исключительно на украинском языке.
2 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на отказ от территорий в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта, назвав это «формой территориальных уступок за гарантии безопасности».