Зеленский заявил, что до сих пор готов подписать сделку с США по ископаемым

Зеленский утверждает, что по-прежнему готов подписать сделку с Соединёнными Штатами, касающуюся редкоземельных металлов, сообщает РИА Новости.
Высказывание прозвучало в воскресенье. Зеленский заявил, что верит в то, что отношения с президентом США Дональдом Трампом ещё можно «спасти».
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Вашингтон также будет готов подписать соглашение.
Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в американскую столицу для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Встреча президента Трампа и Зеленского завершилась перепалкой.
Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что у команды Зеленского были «слёзы на глазах» после перепалки.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала Зеленского враждебным. Она подчеркнула, что визит Зеленского не был направлен на достижение мира на Украине.