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Слуцкий: саммит в Лондоне не спасет испорченную репутацию Зеленского

Результаты встречи оказались нулевыми и не принесли ожидаемого успеха для Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

По мнению Леонида Слуцкого, главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР, саммит в Лондоне не сможет восстановить репутацию Владимира Зеленского после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В своем Telegram-канале он заявил, что результаты встречи оказались нулевыми и не принесли ожидаемого успеха для украинского лидера, который пытается реабилитироваться после провала в Вашингтоне.

Слуцкий также выразил сомнение в том, сможет ли Европа выполнить свои обещания по поддержке Украины, учитывая недостаток необходимых ресурсов. Он отметил, что вместо реальной помощи ЕС лишь создает образ, который не соответствует ожиданиям, и привел в пример поведение Зеленского в Овальном кабинете, которое, по его мнению, демонстрирует лишь высокомерие и безнаказанность.

Депутат подчеркнул, что вместо обещанного «стального дикобраза», о котором говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа пока что лишь «вылепила» нечто, что не соответствует реальным ожиданиям и потребностям Украины. Слуцкий считает, что такая ситуация лишь усугубляет положение Зеленского на международной арене.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в соцсети, что состоявшийся саммит по Украине в Лондоне был «русофобским шабашем» и «позорным зрелищем». По его словам, саммит являлся «позорным зрелищем», которое было хуже речей Владимира Зеленского на встрече в Белом доме 28 февраля.