В своем Telegram-канале он заявил, что результаты встречи оказались нулевыми и не принесли ожидаемого успеха для украинского лидера, который пытается реабилитироваться после провала в Вашингтоне.
Слуцкий также выразил сомнение в том, сможет ли Европа выполнить свои обещания по поддержке Украины, учитывая недостаток необходимых ресурсов. Он отметил, что вместо реальной помощи ЕС лишь создает образ, который не соответствует ожиданиям, и привел в пример поведение Зеленского в Овальном кабинете, которое, по его мнению, демонстрирует лишь высокомерие и безнаказанность.
Депутат подчеркнул, что вместо обещанного «стального дикобраза», о котором говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа пока что лишь «вылепила» нечто, что не соответствует реальным ожиданиям и потребностям Украины. Слуцкий считает, что такая ситуация лишь усугубляет положение Зеленского на международной арене.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в соцсети, что состоявшийся саммит по Украине в Лондоне был «русофобским шабашем» и «позорным зрелищем». По его словам, саммит являлся «позорным зрелищем», которое было хуже речей Владимира Зеленского на встрече в Белом доме 28 февраля.