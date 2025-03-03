Зеленский: Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира

Он объяснил свою позицию. По словам бывшего комика, уступки якобы приведут к напряженности, которая может возникнуть после подписания мирного соглашения. Он также заявил, что, помимо него, есть множество недовольных условиями США. Якобы все должны учесть предложения Киева, даже если они совсем не совместимы с реальностью.