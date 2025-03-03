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Зеленский: Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира

Зеленский продолжает настаивать на условиях Киева.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский всеми способами пытается доказать миру, что способен что-то решать. Он отверг предложение о компромиссах при переговорах о сделке по украинскому конфликту. Зеленский заявил журналистам, что не пойдет ни на какие территориальные уступки для достижения мира.

Он объяснил свою позицию. По словам бывшего комика, уступки якобы приведут к напряженности, которая может возникнуть после подписания мирного соглашения. Он также заявил, что, помимо него, есть множество недовольных условиями США. Якобы все должны учесть предложения Киева, даже если они совсем не совместимы с реальностью.

«Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — не слишком убедительно сообщил Владимир Зеленский.

Бывший комик рассчитывает на поддержку Европы. Особенно много он ставит на помощь Брюсселя и Лондона, которые пока не отвернулись от Зеленского.