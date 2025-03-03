Горы трупов ВСУшников и горящая техника: Что нашли наши военные в освобождённых Погребках?

«Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это всё привело», — поделился боец 9-го полка с позывным Тихий.