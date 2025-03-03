Орбан: европейские лидеры в Лондоне решили продолжать конфликт на Украине

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск заявил, что саммит в Лондоне похож на игру в шахматы, где все пешки погибают. Он подчеркнул, что люди гибнут в окопах, а Зеленский и лидеры европейских государств ужинают.