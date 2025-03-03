Зеленский нахамил сенатору Грэму после призыва подать в отставку

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский грубо ответил сенатору-республиканцу Линдси Грэму (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который призвал его подать в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
«Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его [мнение] как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Президента Украины должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине», — сказал Зеленский в беседе с британскими журналистами в аэропорту Станстед перед тем, как покинуть Великобританию, где в воскресенье прошел саммит по Украине. Зеленский говорил на украинском языке, его слова приводит телеканал Sky News.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Грэм, который является одним из самых ярых сторонников киевских властей, призвал Зеленского уйти в отставку.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. В ходе беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, и Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.