Зеленский нахамил сенатору Грэму после призыва подать в отставку

«Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его [мнение] как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Президента Украины должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине», — сказал Зеленский в беседе с британскими журналистами в аэропорту Станстед перед тем, как покинуть Великобританию, где в воскресенье прошел саммит по Украине. Зеленский говорил на украинском языке, его слова приводит телеканал Sky News.