ВКС РФ провели успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы Российской Федерации осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с испытательного космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.
Об этом сообщает минобороны РФ. Пуск «Союза-2.1б» с космическим аппаратом был осуществлён в интересах МО.
«В 01:22 мск с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1б” с космическим аппаратом в интересах минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
В начале февраля сообщалось, что ракета «Союз-2.1в», которая была запущена с космодрома Плесецк, завершила свою историю как последний носитель данного типа.
Также стало известно, что накануне к Международной космической станции пристыковался космический грузовик «Прогресс» с новым скафандром «Орлан-МКС» и научным оборудованием.