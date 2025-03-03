Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что британская армия столкнется с неминуемым и быстрым уничтожением, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит отправить войска на Украину. Об этом он написал в социальной сети X*.
Он подчеркнул, что в таком случае многие солдаты не вернутся домой, так как не будут иметь защиты со стороны НАТО, и российская армия нацелится на них в первую очередь. По его словам, ситуация на Украине значительно отличается от конфликтов в Ираке или Афганистане, и последствия могут быть в тысячу раз более серьезными, с тысячами жертв.
Боуз также добавил, что гибель британских солдат в этом конфликте лишь обогатит Владимира Зеленского, подчеркивая, что такая жертва не приведет к реальным изменениям в ситуации. Он считает, что отправка войск на Украину станет катастрофическим шагом для Великобритании и ее армии.
В минувшее воскресенье в Лондоне прошел саммит европейских стран, на котором обсуждались вопросы безопасности и обороноспособности Европы. Премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности разместить британские вооруженные силы в постсоветской республике и использовать авиацию для разрешения конфликта.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что ввод британских войск на Украину может привести к глобальному конфликту.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.