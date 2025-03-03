Журналист Боуз: британскую армию ждет уничтожение на Украине

Он подчеркнул, что в таком случае многие солдаты не вернутся домой, так как не будут иметь защиты со стороны НАТО, и российская армия нацелится на них в первую очередь. По его словам, ситуация на Украине значительно отличается от конфликтов в Ираке или Афганистане, и последствия могут быть в тысячу раз более серьезными, с тысячами жертв.