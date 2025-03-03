Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский встретился с королём Карлом III в чёрной одежде

Зеленский прилетел в Норфолк на вертолёте.

Зеленский прибыл на встречу с королём Британии Карлом III на вертолёте в чёрной одежде.

«Зеленский прилетел в Норфолк на вертолёте после саммита в Лондоне, король встретил его лично. Они немного поговорили и сделали несколько фотографий, прежде чем войти в поместье», — говорится в материале британского телеканала Sky News.

Напомним, Зеленский приехал в Британию 1 марта и встретился с премьер-министром Киром Стармером. После этого он направился в поместье Сандрингем в Норфолке, где его встретил Карл III.

Ранее сообщалось, что украинский парламентарий Александр Дубинский назвал стиль Зеленского «колхозным». Он комментировал встречу Зеленского и Дональда Трампа в Париже.

Дубинский заявил, что Зеленский «припёрся в Елисейский дворец в кедах и реглане».